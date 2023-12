Utenti dell’ufficio postale centrale di Sanremo inbufaliti, questa sera per l’impossibilità di espletare le proprie pratiche per le quali hanno atteso anche per tre ore.

Poco prima delle 19, in corrispondenza della chiusura, ad una trentina di clienti è stato detto che non avrebbero potuto fare le proprie pratiche.

In molti sono andati via, costretti a tornare domani.