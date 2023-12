Imperia, venerdì al Museo Navale il convegno nazionale di archeologia subacquea

Nell'anno del Centenario della nascita della Città di Imperia, l’Amministrazione Comunale propone un convegno nazionale dedicato all'Archeologia Subacquea dal titolo “Musei di Archeologia Subacquea. Dai Fondali alla Musealizzazione”.

Il programma della giornata di studi, venerdì prossimo al Museo Navale, si aprirà alle 10 con i saluti istituzionali e una sezione dal titolo “La valorizzazione dell'archeologia subacquea in Italia: tra tradizione e innovazione”, a cui faranno seguito contributi da parte di esperti del settore, provenienti dai più importanti musei italiani di Archeologia Subacquea e Archeologia delle acque interne.

Il convegno si concluderà con una parte finale dedicata alla ricca collezione archeologica allestita nella Sala Dolia del Museo Navale.

Il Convegno, al quale ne seguirà nel corso del 2024 uno dedicato all'Archeologia Terrestre dal titolo “Imperia 100 anni 2000 anni di storia”, ha ricevuto il sostegno finanziario della Fondazione Carige e si avvale della consulenza scientifica dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri.

“Si tratta di un progetto dal grande valore culturale - commenta l’assessore alla Cultura Marcella Roggero - capace di offrire un significativo contributo per conoscere e approfondire la storia di Imperia, che - come ha ricordato più volte il sindaco Claudio Scajola - non è una città nata 100 anni fa, ma la somma di undici antichi borghi dal passato glorioso. L'Archeologia subacquea è inoltre particolarmente legata al nostro territorio, perché proprio qui si sono svolti i primi esperimenti di scavo e recupero di beni sommersi ad opera dell’archeologo imperiese Nino Lamboglia. Siamo dunque lieti di poter accogliere questa l'iniziativa che, come già detto, rappresenta una proposta culturale di ampio respiro in grado di coinvolgere esperti e studiosi di ambito nazionale e internazionale”.