Arma di Taggia: arriva Babbo Natale, la magia della festa più bella dell'anno a Villa Boselli

È tutto pronto per la grande Festa di Natale ad Arma di Taggia, giunta alla decima edizione, un evento studiato nei minimi particolari che coinvolgerà l'intera città, creando una atmosfera di vera magia, gioia ed allegria.

Si comincia venerdì prossimo, dalle 16.45, con l'inaugurazione del villaggio di Natale alla presenza delle autorità e delle associazioni che operano sul territorio; seguirà il taglio della torta di compleanno che verrà distribuita a tutti i presenti.

Sabato, dalle 10 alle 19, si susseguiranno una moltitudine di attrazioni: il giardino della Villa diventerà un mercatino di Natale, mentre le vie circostanti si trasformeranno in un vero e proprio parco divertimenti a portata di bimbo, e tutto completamente gratuito: spettacoli di magia, bolle di sapone, gonfiabili, mini kart a pedali, palloncini, trucca bimbi, laboratori, spettacoli itineranti, pompieropoli, cioccolata calda, zucchero filato, caldarroste, patatine, ed il ritorno del trenino itinerante per le vie del centro di Arma di Taggia.

Alle 14.45 farà il suo ingresso nel villaggio Babbo Natale che, a bordo di una specialissima slitta, saluterà tutti i bambini e si intratterrà con loro per la tradizionale foto ricordo, accompagnato dalle melodie di un coro gospel. L'animazione delle due giornate sarà affidata come di consueto a Gianni Rossi, mattatore delle piazze liguri.

Le mamme ed i papà del comitato organizzatore hanno voluto ringraziare fin da ora tutti quanti hanno contribuito alla realizzazione della festa. Innanzitutto i commercianti ed i professionisti locali, che fin dalla prima edizione hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa, nata dall'idea di un gruppo di mamme che hanno voluto regalare un momento di festa ai loro bambini: “Un sentito ringraziamento va all'Amministrazione regionale ed al comune di Taggia, amici da sempre che, in occasione del decimo anniversario, hanno voluto far sentire ancora di più la loro presenza”.

“Per la decima volta - dice Riccardo Actis, presidente del comitato organizzatore - ci siamo cimentati in questa avventura nata quasi per scherzo nel 2014, e proseguita di anno in anno con sempre maggiore entusiasmo da parte di tutti. Ma il mio ringraziamento più profondo va alle mamme ed i papà che, in tutti questi anni, hanno condiviso il più nobile dei sentimenti, quello dell'amicizia, che è stato il vero motore di tutto quello che siamo riusciti a realizzare”.

“Come amministrazione - dichiara il sindaco del comune di Taggia Mario Conio - abbiamo sempre creduto in questa manifestazione che negli anni ha saputo crescere e diventare uno degli appuntamenti più importanti nel panorama provinciale, durante le festività natalizie. Per me è sempre un grande piacere poter partecipare e vedere i sorrisi dei bambini affascinati da un contesto magico, ricco di divertimenti, sano e sicuro per tutti. Un ringraziamento speciale all'Assessore alle Manifestazioni, Barbara Dumarte, e al Comitato Natale a Villa Boselli per l'impegno e la professionalità con la quale riescono ogni anno a stupirci”.

“10 anni di Natale a Villa Boselli - dichiara l'assessore regionale Marco Scajola - un grande traguardo per una manifestazione che è ormai diventata un classico delle festività nel comune di Taggia e in tutto il Ponente. Un evento in grado di stupire ogni anno, ma che allo stesso tempo conserva l'inimitabile atmosfera magica che solo il periodo natalizio può dare. Sono certo che anche quest'anno Natale a Villa Boselli sarà apprezzato da bambini e famiglie e riscuoterà il successo che merita. Come amministrazione regionale sosteniamo convintamente questo tipo di appuntamenti. Concludo complimentandomi con il presidente Riccardo Actis, con i genitori del comitato e con tutti i rappresentanti delle associazioni locali che fanno un lavoro straordinario per la comunità. È un onore vedere Natale a Villa Boselli crescere e arrivare quest'anno alla sua decima edizione. Il coinvolgimento del Comune di Taggia e della Regione Liguria, insieme all'impegno dei commercianti e professionisti locali, dimostra quanto sia preziosa questa festa per la nostra comunità. Un sentito ringraziamento va ai genitori del Comitato e a tutti i volontari delle associazioni locali che contribuiscono al successo di questa manifestazione. Con il vostro instancabile impegno, ogni anno trasformate questo evento in un momento magico, rendendo il periodo natalizio ancora più speciale per tutti noi”.

"Il ritorno di Natale a Villa Boselli - dice il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing e Promozione territoriale Alessandro Piana - ci fa calare nello spirito autentico delle feste e della condivisione mettendo al centro i bambini e le famiglie. Tutto ciò sarà possibile grazie alla passione e allo spirito inclusivo del comitato organizzatore, oltre che dei commercianti, dei professionisti e dei volontari che supportiamo da sempre, convinti di quanto sia importante riscoprire il senso di comunità e di aggregazione. Tutti, dalle Istituzioni ai singoli, si sono dimostrati estremamente attivi: a loro voglio esprimere la mia più sincera gratitudine. Tanti gli eventi, le attrazioni e, ampio spazio alla solidarietà, per augurarci insieme Buone Feste”.