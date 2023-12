Traffico intenso su Autofiori e Statale 28 per i rientri dell'Immacolata

Ponte dell'Immacolata con traffico intenso ai rientri sia in autostrada che sulla Statale 28 in direzione Piemonte. I primi rallentamenti si sono verificati a metà pomeriggio per la presenza di un cantiere tra lo svincolo di Sanremo Ovest e Arma di Taggia in direzione Genova.

A rallentare ulteriormente il traffico è stato un incidente che si è verificato tra Celle Ligure e Varazze, sempre in direzione del capoluogo ligure.

Non è andata meglio per coloro che avevano deciso di evitare l'Autofiori percorrendo la Statale 28. Anche qui code e rallentamenti in direzione Piemonte tra Imperia e Pieve di Teco.

Per quanto riguarda l'andamento turistico del ponte che ha preceduto di due settimane il Natale per albergatori e ristoratori "non è stato esaltante, nonostante il meteo abbia concesso una giornata primaverile solo nella giornata di domenica"