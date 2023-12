Alla scuola primaria di Civezza, conversazioni in inglese per i piccoli alunni

L'anno scolastico è iniziato con qualche bella novità anche nel piccolo plesso della scuola primaria di Civezza.



"Da più di un mese - spiegano dalla scuola - tutti gli alunni sono impegnati in una serie di pomeriggi di immersione nella lingua inglese con l'insegnante esperta professionista Sheida della Scuola Premier English di Imperia. Viene favorito un approccio piacevole e stimolante con la lingua 'viva', per ottenere una migliore comprensione e produzione della lingua orale attraverso le attività di ascolto, lettura, conversazione in piccoli gruppi, creazione di semplici dialoghi, canti, giochi.



E' uno dei tanti progetti di potenziamento linguistico finanziati dai fondi PON dell'Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo al mare e destinati, grazie all'attenta considerazione della Dirigente Scolastica Paola Baroni, non solo alle grandi realtà della vallata di San Lorenzo ma anche alle scuole di paese come quella di Civezza. Lì i bambini iscritti frequentano un ambiente raccolto, diviso in pluriclassi. Non è uno svantaggio perché condividere la stessa aula con compagni di età diverse li aiuta a sviluppare maggiore senso di autonomia e responsabilità, pur sotto la guida costante degli insegnanti. In un clima familiare e tranquillo, mai dispersivo, imparano in fretta ad organizzarsi e a gestire i tempi della scuola. E inoltre svolgono tante attività come corsi di lingue straniere, gruppi sportivi, recitazione...".