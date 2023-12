Sanremo: auto fuori controllo si schianta contro il muro e trancia un tubo dell'acqua

Un'auto fuori controllo per via dell'asfalto bagnato, l'impatto con il muro a bordo strada e la rottura di un tubo dell'acqua. È successo in serata in corso Marconi a Sanremo dove una giovane è andata a sbattere con la propria vettura provocando gravi danni al mezzo ma uscendo fortunatamente illesa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per poi predisporre la rimozione dell'auto, oltre al personale di Rivieracqua per la riparazione del tubo.