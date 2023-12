Nominato il nuovo direttivo dell’associazione Bordighera Bene Comune

“È un grande onore” commenta Marco Gallo, neo presidente “raccogliere le redini dell’associazione da Massimiliano Bassi, che ha guidato l’associazione in maniera impeccabile per un anno e mezzo. Ci attendono sfide importanti: ci occuperemo di cultura, sociale ed eventi con un calendario che svilupperemo a breve. Fin da subito apriremo il tesseramento 2024 per tutti quei bordigotti che hanno voglia di darsi da fare per il Bene Comune”.