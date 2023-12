Rigenerazione cava Grimaldi, Riolfo (Lega): “Nuova vita a un’area inutilizzata troppo a lungo”

“Con l’arrivo del via libera della giunta regionale alla riqualificazione della cava Grimaldi, prende il via un progetto che trasformerà un’area lasciata inutilizzata troppo a lungo, in una zona a misura di cittadini e turisti. Verrà costruita un’area residenziale che prevede anche strutture ricettive, mentre i sentieri e le aree verdi nei pressi dei giardini Hanbury verranno ripristinate e nascerà anche una scuola di botanica. Verranno inoltre valorizzate le aree di interesse archeologico e paesaggistico con il ripristino dell’antico tracciato della via romana Augusta. Un progetto che contribuirà allo sviluppo economico e turistico dell’intero territorio e che anche l’attuale amministrazione Di Muro, che ringrazio, ha subito accolto con favore, annunciando che appena arriverà la deliberazione di Giunta regionale di ottemperanza alla procedura Vas, convocherà la conferenza dei servizi per la decisione finale”.

Lo dice in una nota Mabel Riolfo, consigliere della Lega in Regione Liguria.