Ventimiglia: il plauso della consigliera Franca Bonadonna ai residenti della città alta

Ventimiglia, domenica avrà luogo, come negli ultimi anni, il “Natale si Racconta” che animerà le vie del centro storico.

“Vorrei ringraziare pubblicamente le associazioni – dichiara la consigliera Franca Bonadonna - ed i cittadini tutti, che in questi giorni si stanno adoperando per la realizzazione delle decorazioni per l’allestimento delle vie di Ventimiglia alta in vista del 'Natale si racconta' che si terrà domenica. Grazie alla collaborazione ed all’unità dei cittadini, ed alla sinergia con l’amministrazione, le vie del centro storico stanno lentamente prendendo forma, vestendo quella che è la splendida cornice di Ventimiglia alta con un tripudio di fiocchi e palline, in attesa di quelli che saranno i bambini accompagnati dalle loro famiglie.”