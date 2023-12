Ventimiglia: spettacolo teatrale di beneficenza a favore della Spes e Associazione Noi4You

Serata all’insegna del divertimento presso il Teatro Comunale – con il Patrocinio del Comune di Ventimiglia - è quanto ci propone la compagnia 'HIC ET NUNC' il prossimo sabato 9 dicembre, alle ore 21. La commedia brillante dal titolo 'Non è tutto YOKO quello che luccica' ideata e diretta dalla bravissima Giorgia Brusco, regalerà risate e un nobile fine: destinare il ricavato a sostegno dei progetti della SPES e dell'Associazione NOI4YOU .



La trama della divertente commedia si snoda attraverso il burrascoso tentativo di organizzare una mostra dei quadri di Yoko. Ostacoli ed equivoci saranno il filo conduttore attraverso il quale i personaggi metteranno in luce la loro vera natura. Un caleidoscopio di caratteri si incrociano e si svelano in questa rincorsa contro il tempo per riuscire nell’intento. Uno specchio della realtà raccontato con ironia attraverso esilaranti momenti teatrali.



INGRESSO: € 10,00



PREVENDITA:

Calzature Farina Ventimiglia



al mattino:

- Centro Spes Roverino

- Negozietto Spes Via Aprosio Ventimiglia

- Gelateria Coco’s - Bordighera