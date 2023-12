Bordighera, cena di gala all'hotel Parigi con i sommeliers di AMS e ASPI Riviera dei Fiori

Cena di gala all'hotel Parigi di Bordighera. Giovedì 21 dicembre alle 19.30 verrà organizzato un evento enogastronomico con i sommeliers di AMS (Association Monegasque Sommeliers) e ASPI Riviera dei Fiori (Associazione della Sommellerie Professionale Italiana) in collaborazione con le aziende Ca’ Del Santo e Flamberti Vini dell’Oltrepò Pavese in occasione della festa degli auguri di Natale.

Saranno presenti per l'AMS il presidente Dominique Milardi e i suoi soci sommeliers monegaschi e per l’Aspi Riviera dei Fiori il coordinatore Davide Roagna, il direttore dei corsi Aspi Riviera dei Fiori Salvatore Papalia, il presidente onorario Aspi Piero Sattanino e Davide Sattanino, sommelier dell’Hotel Parigi, oltre ai soci Aspi, amici e colleghi ristoratori ed albergatori.

"Questo incontro è stato organizzato nello spirito di una sempre maggiore collaborazione tra le due associazioni ed è un’occasione professionale per poter apprendere e approfondire sempre più le caratteristiche organolettiche dei vini e dei cibi, nonché soffermarsi sul 'Food & Beverage' proposto dal ristorante dell’Hotel Parigi **** in collaborazione con il Salumificio Villani (MO), il Grissinificio Feyles Santena (TO), il Caseificio Palzola (NO), l'Azienda agroalimentare Planifolia Europe (Nizza), il Caseificio Val d’Aveto (GE), l'Azienda agroalimentare Agrimontana (CN), la Pasticceria Artigianale Filippi (VI), la Torrefazione Cofeel di Ventimiglia, la Pescheria Biancheri di Bordighera, la Macelleria 2L carni di Arma di Taggia, la Metro Italia di Ventimiglia e delle Aziende di vini Ca’ Del Santo e Lamberti dell’Oltrepo’ Pavese" - fa sapere Piero Sattanino, presidente onorario Aspi, World’s Sommeliers Champion ASI e vincitore del II concorso internazionale ASI.

"L’ASPI Riviera dei Fiori ha aperto, inoltre, le iscrizione per un corso propedeutico di primo livello per sommelier che inizierà l'8 gennaio 2024 per poi continuare con il corso di secondo livello che terminerà con un esame per l’ottenimento del diploma di Mastro Coppiere. Seguirà, per chi lo desiderasse, un corso di terzo livello e un 'Tutorato' con esame finale per essere sommelier professionista" - dice - "Il mondo della sommellerie non si ferma sono in Italia, ma bensì l’ASPI essendo l’unica associazione italiana di sommeliers che è socia nell’ASI (Association de la Sommellerie Internationale) la quale racchiude ben 70 nazioni del mondo, dà la possibilità a tutti i propri soci ad un inserimento nel mondo lavorativo mondiale. Assieme, nello spirito di fraterna amicizia portiamo alto il valore del buon vino del mondo".