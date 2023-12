Sanremo: la prossima settimana al via i lavori per la sistemazione di strada Carrozzabile Verezzo

Saranno dieci giorni difficili per chi vive in strada Carrozzabile e Verezzo e nella popolosa frazione di Sanremo. Dieci giorni però necessari per mettere in sicurezza la strada che rischia di franare dopo le piogge di alcune settimane fa.

Da palazzo Bellevue, infatti, era stata subito attivata la procedura di ‘somma urgenza’ e preparato il progetto di ripristino della strada, per una stima complessiva di spesa pari a 200mila euro. Il danno sarebbe stato provocato dalle forti piogge, che hanno provocato il cedimento di parte del muro di sostegno della strada carrozzabile, con il conseguente alto rischio di crollo di altre porzioni di muro e cedimento della strada sovrastante.

E’ infatti emerso come il crollo del muro e della strada comporterebbe la non transitabilità del tratto di viabilità. Ma soprattutto rimane il pericolo per chi transita e, quindi, serve un lavoro urgente che è stato disposto dal Dirigente del settore, Danilo Burastero, di concerto con l’Assessore Massimo Donzella.

I lavori scatteranno martedì prossimo ed andranno avanti fino al 22 dicembre. In questi giorni sarà totalmente vietato il transito a tutti i veicoli tra le 8.30 e le 12.30 e tra le 13.30 e le 17.30. Negli altri orari, invece, sarà predisposto un senso unico alternato, regolato da semaforo, già presente in questo momento. Sulla strada è anche vietato il transito ai mezzi superiori alle 6 tonnellate o con larghezza massima di 2 metri e 20.

I lavori che si svolgeranno nei prossimi giorni saranno così propedeutici a rendere sicuro il transito ai mezzi per raggiungere la frazione matuziana.