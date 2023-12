Ventimiglia: per la Giornata Mondiale handicap 2023, appuntamento con la commedia brillante ‘Non è tutto Yoko quello che luccica’

Anche quest’anno SPES aderisce alla Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre, istituita nel 1992 dall’ONU. Spes ne promuove i valori e individua come impegno primario il superamento delle barriere fisiche, cognitive, sensoriali e culturali nei luoghi della cultura, con il consueto slogan 'Un giorno all’anno tutto l’anno'.

Sabato 9 Dicembre 2023 alle ore 21, la SPES in collaborazione con l'Associazione Noi4You presenta una divertentissima commedia dal titolo 'Non è tutto Yoko quello che luccica' presso il Teatro comunale di Ventimiglia, allestita dagli allievi del corso adulti di Bordighera della Scuola di Teatro Hic et Nunc, diretti da Giorgia Brusco.

Un ufficio pubblico di una piccola cittadina di provincia ha il compito di allestire una mostra di quadri di una famosissima artista di fama internazionale: Yoko. La non particolare efficienza delle impiegate dell'ufficio renderà la riuscita di tale compito alquanto complessa. A questo si aggiunge un piccolo disguido: la sala è stata affittata lo stesso giorno ad un convegno di medici. In una girandola di situazioni comiche e personaggi strampalati assisteremo ad uno spettacolo tutto da ridere che ci riporterà a vivere quelle situazioni paradossali in cui ognuno di noi si è trovato a dire: "la realtà supera di gran lunga la fantasia".

Il prezzo del biglietto è di € 10,00 e l'incasso sarà devoluto in beneficienza per la realizzazione dei progetti delle Associazioni promotrici. I biglietti si possono acquistare a Bordighera presso la gelateria Coco’, a Ventimiglia presso Negozio Spes Coop in Via Aprosio, Uffici Spes Roverino, calzature Farina. Per info (solo al mattino) 349.7128245.