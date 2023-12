Transitata la perturbazione: 20 centimetri di neve in montagna, a Col di Nava termometro a -3

Ancora un po’ di nuvolosità questa mattina ma, di fatto, il transito della debole perturbazione che ieri ha colpito l’imperiese è praticamente terminato. Il fronte ha portato circa 20/25 centimetri di neve sul basso Piemonte mentre a Monesi se contano circa 20 e poco meno a Verdeggia e Colle Melosa.

Questa notte, come evidenziato ieri sera gli spazzaneve della Provincia hanno lavorato per pulire le strade che sono state investite dalla nevicata. Quattro le imprese impegnate: in alta valle Impero e a Colle San Bartolomeo, ma anche a Cosio, Mendatica e Monesi, in alta valle Argentina ed in valle Armea, ma anche al passo Ghimbegna verso monte Bignone.

Per quanto riguarda la pioggia sono scesi tra i 10 e i 20 millimetri a seconda delle località mentre le temperature sono piuttosto basse ma non freddissime. La colonnina di mercurio più gelida spetta a Poggio Fearza con -3,4 seguita da Nava con -3 e Colle Belenda (sopra Pigna) con -0,5. Sopra lo zero troviamo Gouta con 0,1 e, quindi: Triora 0,8, Verdeggia 1,1, Pornassio 1,3, Bajardo 2,1, Pieve di Teco 2,2, Borgomaro 3,3, Airole 4,6, Pigna 4,7, Seborga e Rocchetta Nervina 4,9, Dolcedo 5,8, Dolceacqua 6,3, Cipressa ed Imperia 7,1 e Sanremo 9,1.

Come detto la situazione è in miglioramento, con deboli e residue precipitazioni nevose oggi nel savonese e genovesato. Attenzione al vento settentrionale, che sarà forte localmente rafficato. Domani ulteriore miglioramento, con vento ancora abbastanza forte e freddo intenso.