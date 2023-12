Spazzaneve della Provincia in azione, da questa sera per pulire le strade che sono in questo momento investite dalla nevicata che sta colpendo l’entroterra.

In particolare sono quattro le imprese impegnate: una in alta valle Impero e a Colle San Bartolomeo, la seconda (con due mezzi diversi) sta lavorando su Cosio, Mendatica e Monesi. Altre due imprese stanno lavorando in alta valle Argentina ed in valle Armea, ma anche al passo Ghimbegna verso monte Bignone. Al momento a Bajardo non nevica.