A un atleta di Como la 'Sanremo Marathon': circa 1.600 i partecipanti tra tutte le categorie (Foto)

E’ il comasco Matteo Restani, del Como Athletic Team il ‘campione’ della ‘Sanremo Marathon’ che, questa mattina ha radunato centinaia di partecipanti che si sono dati battaglia tra la pista di atletica di Pian di Poma e la pista ciclabile.

Sono stati circa 1.600, infatti, gli iscritti ad un weekend straordinario, sul piano sportivo e anche turistico, visto che gli atleti provenienti da fuori, hanno anche soggiornato almeno una notte. Nel dettaglio oggi hanno partecipato in 419 alla Maratona, 499 all ‘Mezza’, 506 alla 10 km e 74 alla ‘Family’ oltre a 52 fuori classifica perché stranieri senza tesseramento.

Il vincitore ha fatto fermare il cronometro a 2 ore, 45 minuti e 57 secondi, con un vantaggio di oltre 2 minuti sul secondo, classificato, il francese Fabien Blondet. Al terzo posto, staccato di quasi 5 minuti, il milanese Giuseppe Carbone.

Tra le donne vittoria di Paola Noli, con il tempo di 3 ore 7 minuti e 29 secondi, davanti a Maura Berretta, in ritardo di circa 11 minuti e con 12 sulla cuneese Laura Mazzucco (di Chiusa Pesio). Tra i Seniores vittoria del bergamasco Michele Gervasoni, sul savonese Marco Oddera e sul lombardo Luca Procchi.

Nella mezza maratona maschile vittoria del torinese Marco Mazzon con il tempo di un’ora 8 minuti e 18 secondi, davanti a Davide Angilella (a oltre 4 minuti) e Fabio Martinat (a 7 minuti). Tra le donne vince l’atleta di Mondovì Laura Restagno in un’ora 23 minuti e 28 secondi. A 5 minuti la francese Charlotte Joinville e, a 7 minuti Barbara Ribolla.

La 10 km maschile ha visto la vittoria del francese Julien Gueydon in 32 minuti e 50 secondi, davanti ad Alessandro Castagnino (a 22 secondi) e Matteo Riva (a 1.26). Nelle donne vince Aurelie Adamo in 40 minuti e 2 secondi davanti a Monica Fierile (a 4.49) e Nadia Porta (a 4.53).

La ‘Family run’ ha visto la vittoria di Filippo Bigal in 11 minuti e 59 secondi. Posto d’onore, a 2.16, per Alessio Gasparro e, al terzo posto Fabio Gasparro, a 2.20. Tra le donne vittoria per Arianna Rossella Pellizzon in 16.56, davanti ad Eleonora Zanella (a 58 secondi) ed Alessia Inserra (a 1.05).

(Foto di Erika Bonazinga)