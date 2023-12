Tradizione e originalità, presepe fatto a mano abbellisce la chiesa di Vallecrosia Alta (Foto e video)

Artigianalità, riciclo ed ingegno. È quanto si nasconde dentro al presepe, fatto a mano, che il Comitato presepe sta allestendo nella chiesa di Vallecrosia Alta in occasione delle festività natalizie.

Una tradizione accolta e portata avanti dal parroco di Sant’Antonio Abate, don Emilio: "Il presepe sarà completato entro l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione e si potrà ammirare fino a gennaio".

I volontari dedicano il loro tempo libero alla progettazione e realizzazione del presepe fatto con materiali di recupero, come legno e cartone, che abbellirà la chiesa durante le feste. “Abbiamo iniziato a novembre, ci mettiamo solitamente dalle due alle tre settimane per realizzarlo. Abbiamo utilizzato il legno di ulivo per gli scenari, cartone riciclato per le casette, uno specchio, un pezzo di un microonde per far spostare le pecore e i pastori e abbiamo realizzato una cascata. Le luci che creano il cielo si accendono e spengono che creare il giorno e la notte. Per noi è divertimento ed è un modo per stare insieme. Il nostro scopo è, soprattutto, tramandare la tradizione di fare il presepe”.