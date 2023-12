Consegnati da Croce Verde Intemelia e F.I.D.A.P.A. al Comune di Ventimiglia 25 buoni da assegnare a nuclei fragili

“La solidarietà unisce Associazioni, privati cittadini ed imprenditori: questo è quanto sta avvenendo in Città – esordisce il Vicesindaco Agosta – ed ha avuto come risultato immediato la consegna ai Servizi sociali del Comune da parte del Direttivo di Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari – Sezione Ventimiglia e di Croce Verde Intemelia di venticinque buoni spesa offerti dal pastificio 'Pasta Fresca Morena'.”

“Si tratta dei primi frutti di una campagna di sensibilizzazione per la raccolta di generi alimentari e buoni acquisto presso negozi cittadini promossa da Croce Verde Intemelia e fortemente sostenuta da FIDAPA - prosegue la Presidente Ingrid Biancardi -. Un modo per essere più vicini a chi ha bisogno, ma anche per coinvolgere il tessuto cittadino nel prendersi cura di chi è più sfortunato”.

I buoni sono stati consegnati all’Ufficio Servizi Sociali che provvederà alla distribuzione.

“Desidero ringraziare Croce Verde e F.I.D.A.P.A. – conclude il Vicesindaco Marco Agosta – non solo per questa iniziativa, ma per la grande sensibilità da sempre dimostrata nei confronti delle fasce di popolazione più fragili ed a rischio di povertà”.