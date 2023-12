Ventimiglia: un milione di euro dalla Regione per via Due Camini, la soddisfazione di Mabel Riolfo

“La Regione ha approvato il contributo di 1.087.589 euro al comune di Ventimiglia per la realizzazione dell'intervento di ‘consolidamento del tratto di strada comunale crollato ni Vai Due Camini’. Il tratto di strada era franato nell’alluvione del novembre del 2019”.

Lo dice in una nota Mabel Riolfo, consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega in Regione Liguria. “Non posso che essere soddisfatta – prosegue - per il via libera a dei lavori che erano attesi da tempo dal nostro territorio. Un obiettivo per cui ho lavorato da quando sono stata eletta. Grazie al presidente della Regione Giovanni Toti, in qualità di commissario delegato della Protezione Civile, all’assessore Giacomo Raul Giampedrone e al sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro”.