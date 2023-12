Bordighera, la riqualificazione del lungomare Argentina sbarca in commissione consiliare: il punto sui lavori (Foto e video)

La riqualificazione del lungomare Argentina sbarca in commissione consiliare per l’Urbanistica, i Lavori Pubblici e l’Ambiente che si è svolta questa mattina in comune a Bordighera. Il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi, durante la seduta, ha posto domande, dubbi e perplessità su come diventerà la passeggiata mare a conclusione dell'intervento in corso al vicesindaco Marco Laganà, presente insieme agli assessori Martina Sferrazza, Melina Rodà e Giovanni Allavena, al presidente del consiglio comunale Stefano Gnutti, al vicepresidente del consiglio comunale Laura Pastore, ai tecnici del comune, all'architetto Andrea Folli, ai responsabili dei lavori e al comandante della polizia locale Giuseppe Romani.

"Vorrei fare osservazioni generali e particolari visto che c'è stata una scarsa comunicazione da parte dell'ente comunale" - afferma il consigliere comunale Giuseppe Trucchi - "Il lotto che stiamo facendo dovrebbe essere già integrato in un progetto globale della passeggiata mare e, invece, mi sembra che manchi. Vorrei essere rassicurato sul fatto che la ciclabile sia conforme alle norme di legge e chiedo che vada verificato. La passeggiata è il bene più importante che abbiamo a Bordighera e sarebbe un bene non rovinare".

"Si sta finendo l'intervento, molto importante, della fognatura e delle acque bianche, ovvero dei sottoservizi che versavano in condizioni pietose. La settimana scorsa abbiamo ricevuto in cantiere un campione sulla pavimentazione di diverse colorazioni che rientra nelle prescrizioni della Sovraintendenza" - dice il vicesindaco Marco Laganà - "Non si toccheranno le araucarie. L'albero rimarrà dov'è e la pista ciclabile si adatterà sdoppiandosi. Verranno eliminate solo quelle piante che oggi fanno da siepe tra la ferrovia e la ciclabile che andremo a realizzare. Andremo a ricollocare diverse panchine sotto le piante".

"I lavori sono iniziati a settembre e si sta facendo un lavoro importante. La ditta sta lavorando bene. Per il momento problemi o intralci non ce ne sono stati" - fa sapere l'architetto Andrea Folli - "Stiamo facendo solo un primo lotto che va dal sottopasso del bar Eden fino a capo Ampelio e il tratto di ciclabile in quest'area è pochissimo visto che la ciclabile passerà dietro alla Marmura, dietro al parcheggio dell'hotel Parigi e si infilerà nell'ex galleria del treno e proseguirà fino al porto. Nel disegno del progetto esecutivo sono indicate dove si possono posizionare le panchine ma non è detto che ci debbano essere per forza tutte le panchine previste, paradossalmente è aumentato il numero delle panchine che verranno collocate sul lungomare. Nel computo della spesa abbiamo un ribasso d'asta che sono 250mila euro, se poi l'amministrazione riterrà giusto aggiungere altre panchine, si aggiungeranno. Non tocchiamo muri. La pavimentazione di 12mila metri sarà composta da due materiali: una parte di autobloccanti spessi otto centimetri e una parte di strisce di pietra bianca che sono 50x50. E' una pietra che arriva dalle cave di Verona ed è simile alla pietra della facciata della chiesa di Terrasanta. Avrà una fuga molto stretta".

"Nessuno di noi ha ancora stabilito cosa si farà riguardo al mercato del giovedì" - dice l'assessore Giovanni Allavena - "Abbiamo fatto dei ragionamenti sui punti logici dove c'è più spazio per collocarlo".

"Una problematica sui parcheggi sul lungomare si potrebbe creare nella stagione estiva, da metà luglio a metà agosto. Il numero dei parcheggi che rimangono in quell'area dovrebbe essere sufficiente a garantire un buon servizio all'utenza. Andrebbero a togliersi, per la realizzazione della ciclabile, quei parcheggi bianchi che però già erano saturati dagli operatori dell'area. Parzialmente verranno recuperati come stalli di sosta per moto. Le isole di stalli di sosta che si vengono a realizzare dovrebbero essere sufficienti a garantire quelli che sono i punti di massima accoglienza. Le ipotesi che ci sono sulla realizzazione di un incremento di parcheggi nell'area della piccola velocità sia facilmente percorribile con ottimi risultati" - svela il comandante della polizia locale - "Proporrò all'amministrazione di intervenire sui costi per fasce orarie in modo da poter garantire una libertà di utilizzo per determinate fasce orarie per le persone che utilizzano i pubblici servizi sul lungomare e per penalizzare coloro che non hanno intenzione di fare cento metri in più. L'intento è di incrementare l'utilizzo di altri sistemi per muoversi sul lungomare: più a piedi e meno macchine. Vorrei posizionare un conta posti prima del sottopasso che conduce sul lungomare per segnalare a coloro che arrivano in macchina quanti parcheggi sono ancora disponibili o se sono già tutti saturi. Ormai ci sono sistemi avanzati che possono farli e si parla di un investimento di circa una decina di migliaia di euro".

Presenti, oltre ai consiglieri di minoranza Massimiliano Bassi e Alessandro Albanese, anche molti cittadini interessati a conoscere l'evolversi dei lavori di restyling del lungomare, che sono stati l'unico punto all’ordine del giorno.