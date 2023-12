Matteo Nucci, finalista al Premio Strega, apre “Sa(n)remo Lettori” a Villa Nobel

“Sa(n)remo lettori è uno degli appuntamenti più interessanti per chi legge, sì, ma anche per chi scrive. Non è facile incontrare lettori così appassionati e esigenti, pieni di domande, dubbi, curiosità. Poi quando gli incontri si tengono a Villa Nobel c'è poco da dire. Una meraviglia nel senso antico del termine”.

Sono le parole di Matteo Nucci, finalista al Premio Strega, che domenica 3 dicembre aprirà Sa(n)remo Lettori, la rassegna con nomi tra i più prestigiosi del panorama letterario contemporaneo, ideata e curata dalla professoressa Francesca Rotta Gentile (docente di lettere dell’Istituto Cassini) e proposta dall’assessorato alla cultura guidato da Silvana Ormea.

Domenica 3 dicembre, alle 15, (orario anticipato rispetto a quanto comunicato in precedenza) nella serra La Fenice di Villa Nobel, Matteo Nucci presenterà il nuovo libro, Il grido di Pan (Einaudi 2023).

A moderare l’incontro Stefania Sandra, vicepreside e docente di lettere del Liceo Cassini con Francesca Rotta Gentile.

Letture a cura degli studenti del Liceo Cassini.

Intermezzi musicali a cura dei musicisti del Liceo Cassini.

Matteo Nucci (Roma, 1970) ha tradotto e curato per Einaudi il Simposio di Platone (2009) e pubblicato Le lacrime degli eroi (2013), Achille e Odisseo (2020) e Il grido di Pan (2023); per Ponte alle Grazie, Sono comuni le cose degli amici (2009, finalista al Premio Strega), Il toro non sbaglia mai (2011), È giusto obbedire alla notte (2017, finalista al Premio Strega), L'abisso di Eros. Seduzione (2018); per HarperCollins, Sono difficili le cose belle (2022). Collabora con “Il venerdì di Repubblica”, “Specchio” de “La Stampa” e “L'Espresso”.

Il libro, Il grido di Pan.

Un appassionato corpo a corpo con il pensiero delle origini per riflettere su ciò che ci rende quel che siamo. La questione decisiva oggi è infatti la stessa di sempre: il rapporto fra l'essere umano e la sua animalità, dunque il modo in cui abitiamo il mondo. Perché se vogliamo curare la nostra anima, dobbiamo innanzitutto accettare la nostra natura di animali mortali.

Ingresso libero. Info e prenotazioni su https://www.eventbrite.it/o/prime-quality-villa-nobel-31856015011.

Sarà garantito l’accesso alla serra La Fenice dove si svolgeranno gli incontri solo a coloro che avranno prenotato.

Tutti gli incontri saranno in diretta su la pagina Facebook e sul canale YouTube del Liceo Cassini di Sanremo.

Gli incontri si svolgono con la collaborazione della Rete 7 delle scuole della Liguria, sono gratuiti per tutta la cittadinanza e riconosciuti come formazione docenti, inseriti sulla piattaforma SOFIA del Ministero dell’Istruzione.