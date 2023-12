Una delle migliori crypto presale del 2023: Bitcoin ETF raccoglie $2 milioni

Il Bitcoin ha registrato una notevole crescita nell’ultimo mese, arrivando a un valore di circa 37.870 dollari. L’aumento è stato in parte generato dall’entusiasmo degli investitori e degli analisti per la possibile approvazione degli ETF Spot da parte della SEC.

Richiesti da Blackrock e altri asset manager di primo livello, gli ETF Spot renderebbero il Bitcoin accessibile agli investitori esterni al mercato delle criptovalute.

Di conseguenza, il valore della criptovaluta potrebbe crescere ulteriormente, superando i 40.000 dollari nel 2024.

Un rally del Bitcoin potrebbe trainare l’intero mercato delle criptovalute, per questo l’intera community cripto attende con trepidazione la decisione della SEC.

Bitcoin ETF è una nuova criptovaluta con l’obiettivo di crescere sul mercato, sfruttando l’entusiasmo dei trader e degli analisti per gli ETF Spot Bitcoin. La presale del progetto ha raccolto 2 milioni di dollari, con il token nativo BTCETF venduto a 0,006 dollari.

VAI ALLA PRESALE DI BITCOIN ETF

Caratteristiche di Bitcoin ETF

Sul sito web ufficiale della presale è possibile consultare un utile feed di notizie relative al Bitcoin e acquistare il BTCETF utilizzando ETH, USDT o carta di credito.

Per quanto riguarda la sicurezza, lo smart contract di BTCETF è stato verificato da Coinsult.

Burning dei token

Il volume di trading del BTCETF arriva a 100 milioni di dollari

ETF Spot vengono approvati negli Stati Uniti

Il primo ETF Spot Bitcoin viene lanciato negli Stati Uniti

Il patrimonio gestito dall’ETF su Bitcoin (AUM) arriva a 1 miliardo di dollari

Il Bitcoin supera i 100.000 dollari di valore

Per ogni milestone verrà bruciato il 5% del 25% dell'offerta totale di 2.100.000.000 BTCETF. Oltre al burning è prevista una riduzione dell’'1% della tassa sulle vendite, attualmente al 5%. Quindi, con l'ultima milestone, la tassa sulle vendite sarà ridotta allo 0%.

Staking

Tokenomics di Bitcoin ETF

Un ulteriore 25% è stato destinato allo staking, mentre il 40% è stato allocato per la presale. Alla liquidità su DEX è stato dedicato il restante 10%.

L'obiettivo di market cap iniziale del progetto è di 12.390.000 dollari, una cifra che può fornire un buon margine di crescita al BTCETF.

Roadmap del Progetto

Presale: l'obiettivo è offrire il BTCETF a un valore accessibile, in modo da attirare i trader e formare una community solida per sostenere il token dopo il lancio

Pre-lancio: verrà avviata campagna di marketing che metterà in evidenza i motivi per cui conviene investire in BTCETF

Lancio di BTCETF: il BTCETF arriverà su DEX al termine della presale

Burning al 25%: l’obiettivo finale è il burning del 25% dell’offerta totale e la riduzione della tassa di vendite allo 0%

Previsioni sul Valore di Bitcoin ETF

Bisogna tenere conto che il valore futuro del BTCETF sarà influenzato da vari fattori, tra cui l'approvazione degli ETF Spot Bitcoin, il processo di burning dei token, lo staking e le dinamiche di mercato del Bitcoin e delle criptovalute in generale.

Con una crescita del mercato nel 2024, dovuta anche all’approvazione degli ETF Spot Bitcoin, il BTCETF potrebbe trovare terreno fertile e crescere, spinto dal rally della criptovaluta originale.

