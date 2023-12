LAGO, il fascino di arredi “Made in Italy” che valorizzano l’unicità di persone e ambienti

Risultato di un percorso imprenditoriale inaugurato nel 1976, LAGO crea raffinate soluzioni d’arredo, caratterizzate da un’identità “Made in Italy” e un design modulare, in grado di adattarsi a ogni zona dell’abitazione, ma anche a contesti destinati alla collettività.

Interpretando il design come potente strumento di trasformazione sociale, LAGO dà forma a scenari concepiti per migliorare la qualità della vita, alimentando empatia e cultura tra gli interni e le persone che, quotidianamente, li vivono. È Daniele Lago, giovane imprenditore, a guidare l’azienda, investendo sulla cultura come asset strategico per lo sviluppo.

La concezione del design di LAGO trae origine già dalla fine del XIX secolo, ereditando una solida tradizione artigianale che ha da sempre contraddistinto il percorso storico della famiglia. Nel 2006, con l'arrivo della quarta generazione alla guida, l'impresa si è proiettata sul palcoscenico internazionale. Non solo ha promosso il proprio design all'avanguardia, ma ha anche adottato una strategia di comunicazione fuori dagli schemi tradizionali, con un marcato focus sull'ambito digitale.

Attualmente, LAGO si avvale di un team di dirigenti competenti e oltre 200 collaboratori. La sua presenza è consolidata in più di 20 nazioni, con una rete di oltre 400 punti vendita accuratamente scelti. Il processo di espansione dell'azienda continua a essere in fervente attività.

Ciò che anima LAGO è una visione ampliata del design, inteso come potente mezzo di cambiamento sociale. La sostenibilità rappresenta un altro aspetto fondamentale nella filosofia di LAGO, con un impegno costante nell'uso di materiali ecocompatibili in ogni stadio del processo produttivo.

Per ciò che riguarda i prodotti, rivolti a dealer, consumatori, architetti e imprenditori, sono concepiti per offrire soluzioni su misura per ogni area di casa (dal soggiorno moderno alle camere da letto moderne), ma anche per valorizzare attività pubbliche e private. Linee semplici ed essenziali, unite ad un design senza tempo, caratterizzano mobili pensati per durare negli anni.

Nel corso della produzione, si utilizzano materiali di alta qualità, selezionati per il loro minimo impatto ambientale. Questa attenzione si riflette anche nella LAGO Fabbrica, un edificio realizzato seguendo i principi della bioarchitettura, dove i prodotti prendono vita.

Con una community in costante espansione, che attualmente raggiunge oltre 25 milioni di persone, LAGO si dedica attivamente al potenziamento del proprio ecosistema digitale.

Nel 2023, l'azienda ha lanciato il suo nuovo sito web, mirando a offrire un'esperienza di navigazione più inclusiva e personalizzata per ogni utente, riducendo contemporaneamente i consumi, i costi e le emissioni di CO2. Ciò rappresenta uno step significativo in un viaggio caratterizzato da iniziative digitali di rilievo, come la consulenza d'arredo personalizzata, anche digitale, e il configuratore online.