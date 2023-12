Ventimiglia: soluzione per via Due Camini, il ringraziamento del comitato a Comune e Regione

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Sindaco Di Muro, alla sua amministrazione, nonchè alla Regione Ligura ed in particolare al Presidente Toti e all'assessore Giampedrone, alla consigliera Riolfo, per l'impegno profuso affinchè possano finalmente iniziare i lavori di ripristino della viabilità di via Due Camini a Ventimiglia”.

Interviene in questo modo Davide Condrò, presidente del comitato di quartiere Magliocca, per la soluzione annunciata ieri in Consiglio comunale. “Il transito – prosegue - è interrotto da oltre 4 anni e ciò è causa di gravi disagi per i cittadini e per i frontalieri che si devono recare oltre confine, ma anche per i turisti che frequentano, in particolare nel periodo estivo, la nostra zona. Tale arteria di collegamento risulta fondamentale per collegare la zona di Via Sant'Anna, le frazioni di San Bernardo e Seglia a Ventimiglia Alta e dunque alla zona di Via Forte Sanpaolo-Peidaigo, che conta oltre un migliaio di abitanti”.

“Apprendiamo con soddisfazione – termina Condrò - che sin da subito l'attuale amministrazione si è messa in opera per raggiungere il fondamentale finanziamento di oltre un milione di euro preventivato per la realizzazione dei lavori, con l'auspicio che il cantiere che inizierà nei prossimi mesi possa andare spedito e così ripristinare la viabilità il prima possibile”.