Mobilitazione di soccorsi, nel primo pomeriggio di oggi in via Volta a Sanremo. Da un appartamento usciva del fumo e si temeva per gli occupanti allì’interno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento matuziano insieme al personale del 118 e ad un’ambulanza di Sanremo Soccorso.

Fortunatamente si è trattato di un principio d’incendio che non ha provocato feriti ma solo lievi danni.