Sanremo: auto finisce contro il muro e sparge olio sulla strada (foto)

Lieve incidente questo questa mattina in via Gabriele D'Annunzio a Sanremo. Un'auto fuori controllo è andata a sbattere contro il muretto a lato strada provocando la rottura della coppa dell'olio e la conseguente fuoriuscita del liquido che si è riversato sulla strada. I soccorsi intervenuti, però, hanno rimosso la vettura senza curarsi di pulire la carreggiata. Una situazione di potenziale pericolo anche alla per via della pioggia.

Solo dopo qualche ora un passante ha chiesto l'intervento della Polizia Locale che ha chiamato in causa una ditta specializzata per l'aspirazione dell'olio e la messa in sicurezza della strada con materiale assorbente. La strada è tornata a essere percorribile in sicurezza nella tarda mattinata.