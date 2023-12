A Vallecrosia esame di pratica per i giardinieri del Cnos Fap (Foto)

Esame di pratica nei giardini di via San Rocco a Vallecrosia per gli aspiranti giardinieri del Cnos Fap. I partecipanti al corso, mirato per diventare giardiniere, hanno dato l'esame questa mattina, nonostante la pioggia, nei giardinetti che si trovano vicino al Mercatò Local.

"Come amministratore del comune di Vallecrosia auguro il meglio a questi nuovi giardinieri" - commenta il consigliere comunale di Vallecrosia Denis Perrone.

"E' un lavoro molto difficile perché bisogna metterci passione e studiare tanto visto che ogni tipologia di pianta è diversa" - sottolinea Perrone - "Ringrazio la scuola del Cnoss che forma nuovi ragazzi sul nostro territorio".