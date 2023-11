A Terzorio un focus su paesaggio, comunità, rituali e inclusione con il workshop “Restanza”

Dal 30 novembre al 3 dicembre Terzorio ospiterà il workshop “Restanza”, evento promosso dall'associazione “Radice Comune”, inserito nelle linee guida per pratiche collaborative di partecipazione civica attiva, sostenute dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il workshop, organizzato nell'ambito del progetto “Alfabeto d’Entroterra”, si pone l'obiettivo di promuovere la rigenerazione territoriale attraverso la valorizzazione delle tradizioni locali e la creazione di comunità custodi. Il progetto si inserisce in un contesto più ampio di ricerca e azione incentrato sul paesaggio, la comunità, i rituali e l’inclusione.

Nelle giornate del workshop parteciperanno Mauro Bubbico, designer e progettista grafico lucano, Francesco Fusillo, designer italiano con esperienza nel settore del disegno industriale e dell’architettura ambientale e Fabio Manfredi, ricercatore e docente in Architettura del Paesaggio.

La partecipazione al workshop è gratuita sino a esaurimento posti. Per iscriversi occorre compilare il form e inviare il proprio curriculum su https://www.alfabetodentroterra.it/workshop/

Al termine verrà rilasciato un attestato valido per crediti formativi e permessi lavorativi.

In caso di dubbi o problemi con il form, contatta workshop@alfabetodentroterra.it