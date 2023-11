A Imperia l'evento finale del progetto di “Cittadini Cre-Attivi” di Anffas

Sabato 2 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, alla Biblioteca Civica di Imperia in piazza De Amicis 7, è in programma l’evento finale del progetto “Cittadini Cre-Attivi”, cofinanziato dall'Unione Europea - programma operativo del Fondo Sociale Europeo Liguria 2014-2020, Asse 2 - Inclusione e lotta alla povertà - capofila Anffas Onlus Imperia, organizzato da: Help Imperia, Spes Ventimiglia, Integrabili Sanremo e Associazione Centro Ascolto Caritas di Sanremo.

Il programma prevede alle 9.30 i saluti di Fiorenzo Marino, presidente di ANFFAS Onlus Imperia, capofila del partenariato Cittadini Cre-Attivi. Poi i saluti delle autorità: il sindaco di Imperia Claudio Scajola, l'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Imperia Laura Gandolfo e il direttore della S. C. Percorsi e Residenzialità Adulti Tiziana Rosso. Alle 10 il progetto Cittadini Cre-Attivi a cura di Martina Angelini responsabile della progettazione di Anffas Onlus Imperia, poi le esperienze delle associazioni partner: Gabriele Manitto e Greta Morabito Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo; Cristina Tealdi Help Odv; Alessandra Mamino, Polisportiva Dilettantistica Integrabili; Matteo Lupi SPES Aps.

La rete associativa è composta dall’associazione Centro Ascolto Caritas di Sanremo, l'associazione Help, la Polisportiva Dilettantistica Integrabili e SPES di Ventimiglia.

Fulcro del progetto sarà la creazione di un gruppo di rappresentanti, formato da persone con disabilità che, grazie al lavoro dei facilitatori, saranno guidati ad approfondire le tematiche sociali e i loro diritti, parlare e agire per sè stessi, assicurandosi che il proprio punto di vista sia preso in considerazione soprattutto dalle istituzioni.

Il gruppo di rappresentanti sarà fondamentale per formare cittadini attivi e consapevoli, le attività culturali e sportive garantiranno creatività e svago e saranno la base per le riflessioni del gruppo. Si delinea quindi un progetto altamente innovativo, che aiuta alle persone con disabilità a far sentire la propria voce.