TG.Casino raggiunge l’obiettivo di 3 milioni di dollari in prevendita

Il nuovo progetto TG.Casino prosegue con grande fiducia, da parte degli investitori, la sua presale, che raggiunge e supera il traguardo di ben 3 milioni di dollari. Agli utenti piace che vi si possa accedere facilmente, tramite Telegram, e che si possa guadagnare anche con lo staking del token nativo TGC.

Persino le balene si sono interessate alla presale, dimostrando tutta la potenzialità di questo progetto che può ritagliarsi un posto importante nel DeFi Gaming. Ecco quali sono le caratteristiche di TG.Casino e come partecipare alla presale di TGC.

TG.Casino permette di guadagnare con il casinò online e con lo stake-to-earn

Tra gli aspetti più interessanti c'è la garanzia di anonimato, che permette di registrarsi senza dover inserire un documento di riconoscimento o sottoporsi a una verifica KYC. I nuovi iscritti ottengono inoltre un bonus del 150% sul primo deposito e 100 giri gratis alle slot.

I giochi presenti vanno dai classici da casinò, come appunto le slot machines e i giochi da tavolo, alle scommesse sportive, e inoltre è possibile anche giocare con i croupier dal vivo.

Alla base di tutto c’è TGC, il token nativo del progetto, costruito su Ethereum e ricco di utilità, visto che è indispensabile per partecipare ai vari giochi del progetto e per accedere a delle sezioni riservate solo agli investitori.

Da poco il team ha introdotto la possibilità di ottenere un cashback del 25% se si scommette usando il token $TGC e si perde, incentivando così gli investitori a partecipare alla prevendita in corso e a detenere il token.

Altra fonte di guadagno è offerta dal meccanismo di staking: in questo momento l’APY è pari al 191,72%, che andrà a diminuire man mano che il pool aumenta, ma che si attesta sempre su cifre ragguardevoli.

Il costo di un TGC in prevendita, in questa fase, è pari a $0,17 e si è superato il traguardo di $3 milioni anche grazie all’interesse dimostrato dalle balene per il progetto e che invoglia anche gli altri utenti a investire.

Per quanto concerne la tokenomica, l’offerta massima prevista è di 100 milioni di TGC, una cifra che andrà a diminuire in quanto, come previsto nel white paper del progetto, una parte dei profitti del casinò sarà usata per riacquistare i token da un DEX, il 40% dei quali verrà sottoposto a burning.

Per quanto riguarda la suddivisione dei token, il 40% della fornitura totale è destinato alla prevendita, il 20% a garantire la liquidità per i DEX, il 20% ai premi per lo staking, il 10% a quelli per i giocatori, il 5% al marketing e il restante 5% agli affiliati.

Come partecipare alla presale di TGC?

Sarà necessario avere sul wallet ETH o USDT o si potrà usare la Binance Smart Chain per finalizzare l’acquisto. Una volta avuto accesso al sito ufficiale, basterà cliccare sul pulsante “Connect wallet”e seguire le istruzioni per collegare il proprio portafoglio alla pagina.

Si potranno poi scambiare i token presenti sul wallet con la quantità di TGC desiderata, tenendo presente che non esiste un limite minimo o massimo all’acquisto. Si dovrà poi cliccare su “Buy now” e aspettare che la transazione sia completata per ricevere i token nel proprio wallet.

Vista la grande risonanza del progetto, sembra che questo possa consentire al suo token TGC di fare molto una volta listato, per cui conviene tenere d’occhio la prevendita.

