Ventimiglia: controlli delle forze dell'ordine in città, il bilancio dell'operazione

Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno messo in atto un'operazione di controllo straordinaria sul territorio di Ventimiglia, con particolare attenzione al fenomeno migratorio che da tempo sta interessando la città di confine. Particolare attenzione alle zone più sensibili come i giardini, la stazione e il quartiere "Gianchette".

Sono state controllate una decina di persone, mentre 11 extracomunitari sono stati portati in commissariato per accertamenti. Per quattro di loro è stato redatto il biglietto d’invito di alcune questure del Nord Italia dove sono pendenti alcuni procedimenti per il rilascio della protezione internazionale. Identificate anche quattro persone che si sono rese protagoniste di una risse che ha provocato danni a un'auto. Tutti sono stati denunciati, per tre di loro è scattato anche il foglio di via obbligatorio.

Il commissariato ha anche denunciato in stato di libertà un francese protagonista di un furto all'interno di un negozio.

L'ufficio immigrazione ha denunciato un cittadino pachistano per false dichiarazioni e per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina perché si era fatto pagare per dare ospitalità ad alcuni extracomunitari.