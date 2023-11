Imperia: simulato attentato terroristico in porto, maxi esercitazione a Oneglia

Stamattina nel porto di Imperia Oneglia si è svolta una maxi esercitazione, simulando anche un possibile attentato terroristico. L'attività rientra nell’ambito delle attività d'addestramento della Capitaneria di Porto. É stata organizzata ed eseguita una articolata esercitazione in materia di security, antincendio ed antinquinamento.



È stato simulato un rinvenimento, a bordo di uno yacht ormeggiato in calata Cuneo, di un ordigno nascosto all’interno di uno zaino. Immediatamente l’equipaggio dell’imbarcazione ha dato l’allarme alla Sala Operativa della Guardia Costiera e con l’ausilio di tutte le Forze di Polizia operanti sul territorio, ha gestito la simulata emergenza chiudendo l’area portuale. A terra è intervenuto il personale della Capitaneria di Porto, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale. Nel frattempo, in mare, due motovedette, una della Capitaneria e l'altra delle fiamme gialle, hanno interdetto l'area al traffico marittimo.



Una volta rinvenuto e messo in sicurezza l’ordigno e ricercati gli autori del - simulato - attacco terroristico, si è passati alla successiva fase esercitativa, ovvero la lotta antincendio in porto. Il tutto in conformità con le procedure operative antincendio portuali redatte dalla Capitaneria di porto e con il coinvolgimento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della società Transmare a bordo del rimorchiatore Porto Vado VI e della Società GoImperia che ha contribuito con l’impiego delle manichette della linea fissa antincendio portuale.

È stato simulato l’affondamento dell’unità colpita da incendio e sono state testate le procedure del piano locale antinquinamento. L’area dell’affondamento è stata circoscritta con delle panne galleggianti e si è proceduto alla raccolta delle acque oleose di superficie con la collaborazione di diversi soggetti operanti in ambito portuale quali le società GoImperia, Transmare, il locale Gruppo Ormeggiatori, Riviera Servizi Ecologici e Riva Mare.

Al termine dell’esercitazione, tutti i partecipanti hanno preso parte ad un debriefing presso i locali della Capitaneria di porto di Imperia. Il Comandante della Capitaneria ha ringraziato tutti gli enti coinvolti esprimendo piena soddisfazione per la riuscita della complessa attività e ha sottolineato il proficuo e funzionale coordinamento di tutti i partecipanti. Infine è stato evidenziato che l’addestramento è stato condotto senza arrecare alcun pregiudizio alle ordinarie attività lavorative della locale cittadinanza imperiese.