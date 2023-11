Due incidenti in contemporanea: in entrambi i casi scontro camion-scooter a Sanremo e Badalucco

Doppio incidente, quasi in contemporanea, a Sanremo e a Badalucco intorno alle 8 di questa mattina. Nel primo caso il fatto è accaduto in strada Peiranze, sopra l’abitato di San Martino.

Nello scontro tra un camion ed uno scooter ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote. Si tratta di un uomo di 55 anni che è stato portato in ospedale da un’ambulanza di Matuzia Emergenza, in codice giallo di media gravità. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Anche a Badalucco, sulla strada provinciale 548 della Valle Argentina, sono stati sfortunati protagonisti un camion ed uno scooter. In questo caso, oltre al personale medico del 118 e ad un’ambulanza della Croce Verde di Sanremo, è stato chiesto anche l’intervento dell’elicottero ‘Grifo’, che ha portato il ferito al 'Santa Corona' di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità.

Secondo le prime informazioni il ferito non è in gravi condizioni, ma la richiesta del velivolo è stata dettata dalla zona più impervia e per velocizzare l’intervento.