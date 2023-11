Ventimiglia: giovedì prossimo il Consiglio comunale, in approvazione il nuovo servizio taxi

E’ stato convocato per giovedì prossimo il Consiglio comunale di Ventimiglia in seduta straordinaria dalle 19. Dopo le comunicazioni del sindaco, il ‘Question time’ con mozioni, interpellanze ed interrogazioni ed una serie di ratifiche di delibere della giunta comunale.

In discussione anche il documento unico di programmazione per il periodo 2024-2026 e la nomina dei rappresentanti del comune in seno alla commissione per il controllo e la verifica nella gestione appaltata delle mense scolastiche.

Prevista anche l’approvazione della convenzione con il comune di Olivetta San Michele per il servizio di polizia locale e per la gestione dei servizi di protezione civile, antincendio boschivo e assistenza alla popolazione.

Sarà anche approvato il servizio di taxi, con l’impiego di tecnologie innovative e l’approvazione della modifica al regolamento. Saranno nominati anche i membri della commissione paritaria Ventimiglia-Mentone per l'adduzione dell'acqua dal fiume Roya.