San Lorenzo al Mare: Sala Beckett esaurita per la serata conclusiva del 'Teatro dell'Albero'

Grande successo per la serata conclusiva della rassegna teatrale autunnale del Teatro dell’albero. Lo spettacolo ‘Rumors’, dell’associazione teatrale ‘III° Millennio’ di Cengio ha registrato il tutto esaurito, con la sala Beckett gremita e la soddisfazione del vice Sindaco Marina Avegno, Assessore alla cultura.

“Abbiamo appena rinnovato la convenzione con il Teatro dell’Albero – dice - che continua a portare in scena a San Lorenzo al mare una selezione di spettacoli di alto livello e dei quali apprezziamo anche la varietà, dalla commedia brillante come quella appena andata in scena ad altri appuntamenti in cui la musica è protagonista, come i prossimi in programma l’8 e il 17 dicembre. Un’offerta sempre interessante che incontra il favore del pubblico”.