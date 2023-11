Cosio D'Arroscia: nel prossimo fine settimana il mercatino dell'artigianato per vivere insieme il Natale

Sabato e domenica prossimi fine settimana davvero speciale a Cosio d'Arroscia, immersi nella magica atmosfera Natalizia.

Dalle 14 alle 19 del sabato e dalle 10 alle 18 della domenica, in piazza San Sebastiano ci saranno banchi di artigianato e non dove acquistare bellissimi regali per Natale.

Babbo Natale ascolterà i desideri dei suoi piccoli amici e riceverà le loro letterine mentre domenica sarà presente anche la ‘Truccabimbi’. Due giornate magiche e indimenticabili, per vivere tutti insieme la magia del Natale.