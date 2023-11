San Bartolomeo al Mare: 900mila euro in lavori pubblici, Urso "Non è un alibi..."

È di oltre 900.000 euro l’importo complessivo dei lavori pubblici previsti a San Bartolomeo al Mare, programmati anche in seguito alla variazione di bilancio approvata nei giorni scorsi dal consiglio comunale.



“Finalmente il primo bilancio tecnico che abbiamo potuto gestire a 360 gradi – dichiara il Sindaco Valerio Urso -, abbiamo messo in cantiere numerosi interventi di riqualificazione urbana e propedeutici alla realizzazione della ciclovia tirrenica. Una enorme mole di lavori per fare ordine in diverse situazioni".



"Nessuno lo legga come un alibi – prosegue Urso – ma per 3 esercizi economici non abbiamo potuto operare come avremmo voluto e dovuto. Nei prossimi anni proseguiremo con questo genere di impegni, con tanti cantieri per rendere San Bartolomeo al Mare ancora più bella. Questi interventi non solo confermano che sappiamo lavorare bene, ma ribadiscono che su alcune situazioni come ad esempio le opere per la ciclabile siamo più pronti e più celeri degli altri”.

“Sono estremamente felice – gli fa eco Davide Salerno, Assessore ai lavori pubblici - perché con questa variazione di bilancio andremo ad effettuare diverse opere pubbliche che andranno a valorizzare sempre più il nostro territorio, nello spirito di continuare tutte le opere di rigenerazione urbana che ci eravamo prefissati di portare avanti. Siamo andati a toccare molte parte del territorio. Un lavoro di squadra molto efficace, grazie a tutti i colleghi di Giunta e di Consiglio e agli uffici. È chiaro che ora avremo tanti cantieri, una parte dei quali potrà procurare qualche fastidio, ma che saranno inevitabili”.

Questo il dettaglio dei principali interventi previsti. I lavori inizieranno progressivamente da gennaio:

- Riqualificazione completa di Piazza Rossini (218mila euro) con posteggi, pavimentazione con autobloccanti, ingresso e uscita più ampi, predisposizione all’accesso alla ciclovia tirrenica;

- Rifacimento di Piazza XXV Aprile (148mila euro) con nuovo verde pubblico, nuovo arredo urbano, nuova pensilina per gli autobus, nuovo passaggio pedonale per l’attraversamento dell’Aurelia e altre piccole lavorazioni;

- Completamento degli interventi su via Roma (175mila euro), con attraversamenti pedonali rialzati, il rifacimento dei marciapiedi nei pressi delle Scuole medie di via Conti, il completamento del verde pubblico, dell’illuminazione e dei marciapiedi nei pressi del nuovo ponte;

- Manutenzione straordinaria di giardini e parcheggio di fronte all’anagrafe (150mila euro), con l’abbattimento di barriere architettoniche e la risistemazione dei posteggi in zona San Bart;

- Ulteriori lavori per il completamento di via Fornace e sottopasso (145mila euro), con la posa di asfalto colorato, la risistemazione del parcheggio ((verde pubblico, illuminazione e asfaltatura colorata), gli impianti di irrigazione, il prato e il completamento della illuminazione, anche a monte;

- Riqualificazione del parco giochi di via Conti, incrocio via Roma (80mila euro);

- Manutenzione straordinaria alle dighe del porto (120mila euro);

- Sistemazione degli ormeggi (20mila euro);

- Manutenzione straordinaria del cimitero del capoluogo (55mila euro), della Cappella interna e del muro perimetrale lato nord;

- Manutenzione straordinaria e riqualificazione di Piazza Verdi e Piazza Abba (210mila euro), con pavimentazione in acciottolato e mattoncini, sistemazione di buona parte dell’asfalto deteriorato e altri piccoli lavori di arredo urbano;

- Interventi a Chiappa (110mila euro), con la manutenzione straordinaria e rifacimento di due tratti di muro in Piazza Sottana e in Via Ca de’ Simoni e con la riasfaltatura di Via Ca de’ Simoni;

- Piccoli interventi sulle spiagge (25mila euro), con ripascimento, livellamento, manutenzione straordinaria;

- Manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione (39mila euro), sostituzione dei pali sulla via Aurelia lato Cervo, illuminazione del nuovo attraversamento davanti a Piazza XXV Aprile, potenziamento della illuminazione via dei Gumbi e in Salita Murta;

- Manutenzione straordinaria delle facciate del Palazzo comunale (125mila euro);

- Regimentazione delle acque in via Cesare Battisti (10mila euro);

- Incarichi di studio e progettazione per la regimentazione delle acque in Frazione Pairola;

- Diversi altri interventi minori, tra cui giochi per i bambini, cartelli per le spiagge, implementazione della video sorveglianza a Chiappa …