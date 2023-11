“Imperia s’Illumina”, oggi la festa delle luminarie in Piazza Dante per bambini e famiglie

Tutto pronto per “Imperia s’Illumina”, la ormai tradizionale festa per bambini e famiglie, organizzata dall’Amministrazione Comunale e realizzata da Fem Spettacoli, che avrà il suo culmine oggi pomeriggio con l’accensione delle luminarie natalizie alle ore 18.00 in Piazza Dante.

Già a partire dalle ore 17.00, per le vie commerciali del centro di Oneglia si susseguiranno spettacoli luminosi, sfilate itineranti, esibizioni e musica. Gli artisti transiteranno da Piazza san Giovanni, Calata Cuneo, Piazzetta Bianchi, Via dell’Ospedale, Via Vieusseux, Piazza Rossini, Portici di Via Bonfante fino a giungere in Piazza Dante, dove si esibiranno con uno Show Finale.

Una parte dell’evento odierno sarà dedicato a sensibilizzare i presenti sul tema dell'eliminazione della violenza contro le donne, in occasione della giornata internazionale che ricorre quest’oggi. La città accenderà l’attenzione sul tema attraverso un’apposita installazione.

A illuminare la città sarà, come da tradizione, il sindaco dei ragazzi, dopo il saluto da parte del sindaco Claudio Scajola. In chiusura dell’evento ci sarà una piccola sorpresa per i più piccoli in vista delle festività natalizie.