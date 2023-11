Sanremo: Confartigianato e Confesercenti chiedono la rateizzazione della tosap per gli operatori dell’Annonario

La Confartigianato e la Confesercenti, dopo aver ottenuto l’annullamento delle sanzioni relative alla TOSAP, richieste agli operatori del Mercato Annonario di Sanremo per l’anno 2020, hanno ora avanzato l’istanza di rateizzazione dell’importo del canone base. La richiesta è stata formalizzata con una lettera ufficiale, a firma del Presidente provinciale di Confartigianato Donatella Vivaldi e del Presidente cittadino di Confesercenti Mimmo Alessi, inviata alla società ABACO spa, deputata alla riscossione.

Le due associazioni di categoria, non appena emersa la problematica, avevano infatti subito avviato gli accertamenti per verificare la correttezza di quanto sollecitato. Il primo importante risultato ottenuto è stato quello che ha portato al ritiro delle sanzioni e degli interessi inizialmente avanzati. Agli operatori del Mercato Annonario di Sanremo è stato quindi richiesto solo il canone base, senza alcuna maggiorazione.

Vista l’entità di alcuni importi, che andrebbero a gravare sulle attività se pagati in una formula unica, Confartigianato e Confesercenti hanno quindi ora richiesto la possibilità per gli operatori del Mercato Annonario di Sanremo di adempiere ai pagamenti in maniera rateizzata agevolandone l’adempimento.