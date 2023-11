Giornata contro la violenza sulle donne: sabato a Taggia la camminata delle 'magliette rosse'

"Basta violenza contro le donne", questo il messaggio lanciato a voce forte dalle 'magliette rosse' di Taggia. Si tratta di un gruppo di donne che ha deciso di incontrarsi sabato, alle 9 in piazza Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia per una camminata fino in piazza Eroi Taggesi.

Ognuna di loro indosserà una maglietta rossa con scritto 'Non è amore se c'è violenza - No alla violenza sulle donne'. L'iniziativa è nata l'anno scorso da un gruppo di amiche nell'ambito del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

La camminata è stata pensata come azione per sensibilizzare l'opinione pubblica e sarà l'occasione anche per riflettere sui recenti fatti di cronaca. In questi giorni l'Italia è stata scossa dalla morte di Giulia Cecchetin, uccisa dal suo ex ragazzo, Filippo Turetta, scappato dopo essersi disfatto del cadavere della 22enne e poi arrestato in Germania. In Italia ci sono tante donne che hanno fatto la stessa fine di Giulia. Secondo il Viminale, nel 2023, sono 87 le donne uccise in ambito familiare/affettivo, in totale dal 1° gennaio le donne morte per omicidio sono 106. Dal 2018 si sono registrati numeri emergenziali, tra i 57 e 73 casi all'anno.

"La provincia di Imperia a livello nazionale è tra quelle che registrano il maggior numero di casi di violenza di genere - sottolinea Laura Cane, una delle promotrici dell'iniziativa in programma sabato a Taggia - La camminata in programma sabato non va fraintesa come solo una questione di apparenza. Io sono assessore con delega alle pari opportunità a Taggia, mi hanno invitata e parteciperò volentieri come semplice cittadina. C'è bisogno che non si spengano riflettori su un dramma che ha numeri allarmanti. Vogliamo solo ricordare che l'amore accarezza il cuore senza lasciare lividi, senza lasciare cicatrici sul corpo o nell'anima".