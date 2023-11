La cantautrice di Lingueglietta Chiara Ragnini sul palco a Genova con Vinicio Capossela

Una bella soddisfazione per Chiara Ragnini, la cantautrice ligure, ormai naturalizzata imperiese (a Lingueglietta): lunedì scorso è stata ospite di Vinicio Capossela sul palco del Teatro Politeama Genovese, in occasione del tour “Tredici Canzoni Urgenti” del cantautore irpino, che ha registrato sold out nelle due tappe liguri appena concluse.

Una sorpresa, un grande dono, seguito dall’incontro casuale avvenuto lo scorso 21 ottobre al Premio Tenco di Sanremo, dove si sono conosciuti.

“Chiacchierando a Sanremo, Vinicio è rimasto molto colpito dal fatto che tanti locali storici genovesi di musica dal vivo non esistano più” racconta Chiara “Luoghi che per me e per quelli della mia generazione sono stati formativi e fondamentali per farci le ossa di fronte a un pubblico reale, non online, e godere di una sana gavetta. Quando mi ha invitata, pochi giorni fa, a cantare con lui e a ricordare con un pizzico di nostalgia i palchi che non ci sono più nella mia città ho accettato senza alcuna esitazione, con grandissimo onore e felicità. E’ stata un’esperienza arricchente e unica e non smetterò mai di ringraziarlo".

Così, di fronte al numeroso e affezionato pubblico del Teatro Politeama Genovese, più di 1000 spettatori, Chiara ha duettato con Vinicio Capossela sulle note di Pryntyl, dall’album Marinai, Profeti e Balene del 2011: un canto di sirena dall’abisso musicale, per ricordare l’importanza dei luoghi di musica dal vivo e invitare le nuove generazioni a confrontarsi con “l’offline” per evitare di boccheggiare e cadere nella 'rete'.