Sanremo: extracomunitario entra alla Mater forse per rubare ma viene messo subito in fuga

Forse non sapeva nemmeno che fosse una scuola ma, quasi certamente era entrato per rubare. Si tratta di un extracomunitario che, questa mattina poco prima delle 10, si è introdotto nella scuola Mater Misericordiae di via Gioberti a Sanremo.

Fortunatamente, in quel momento i ragazzi erano tutti in aula e non si sono accorti di nulla. L’uomo è stato notato dal personale del plesso scolastico e si è allontanato velocemente, sentite le loro urla.

E’ stato chiesto l’intervento della Polizia che, intervenuta sul posto, non ha trovato nessuno anche se ha avviato indagini, controllando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona.