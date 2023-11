Chiusanico: auto fuoristrada sulla Provinciale 29, due persone ferite e intervento dell'elicottero

Grave incidente stradale, questa mattina intorno alle 11.30 sulla strada Provinciale 29 a Chiusanico, nell’entroterra di Imperia.

Secondo le prime informazioni che arrivano dal luogo del sinistro, un’auto con due persone a bordo, Marito e moglie 70enni, è finita fuori strada per cause ancora in via d’accertamento.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Rossa di Pontedassio e Pieve di Teco ed i Vigili del Fuoco di Imperia. E’ stato chiesto anche l’intervento dell’elicottero, che trasporterà i feriti.

Entrambi sono trasportati da Grifo al Santa Corona. Sia pure coscienti coscienti e vigili hanno subito diversi traumi ma non sono in gravi condizioni.