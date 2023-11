Ok della Regione alla variante al Prg: potrà sorgere il villaggio turistico 'Ospedaletti Village'

La Regione Liguria ha approvato la variante al Piano Regolatore Generale di Ospedaletti che consente il cambio di destinazione d'uso da agricolo a turistico ricettivo di un'area di 1.315 metri quadrati localizzata nei pressi di corso Garibaldi, dove sorgerà un nuovo villaggio turistico denominato 'Ospedaletti Village'.

Il villaggio andrà di fatto a sostituire un terreno incolto e la variante al Prg riguarda la creazione di piazzole sulle quali si collocheranno i 'moduli ricettivi' previsti con i relativi e necessari servizi. E' stato l'Assessore Regionale Marco Scajola a comunicare la notizia, aggiungendo: “L'obiettivo è di offrire un ulteriore servizio turistico a Ospedaletti, da tempo meta ambita del Ponente”.

Ribadisce la soddisfazione della locale amministrazione il Sindaco Daniele Cimiotti: “Questa variante offre una seconda possibilità a chi non utilizza più i campi per un nuovo tipo di attività come quella turistico ricettiva che, nel nostro Comune, è in continua crescita”.