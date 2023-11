Famiglia e amici desiderano congratularsi con i due affiatati sposi che oggi festeggiano l'anniversario dei 55 anni: "E' un bel traguardo" - commentano - "Complimenti per essere sempre uniti e per aver creato una splendida famiglia".

Inoltre desiderano fare tanti auguri al figlio della coppia, Ettore Tesorini, che, proprio oggi, compie 50 anni.