'La partecipazione al lavoro': 1.800 firme raccolte dalla Cisl per una proposta di legge (Foto)

Sta giungendo al termine la campagna di sensibilizzazione sulla proposta di Legge di iniziativa popolare “La partecipazione al lavoro. Per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori” in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione Italiana. In provincia di Imperia la Cisl ha raggiunto un risultato straordinario: 1.844 firme raccolte di cui 1.808 regolarmente validate dagli uffici elettorali dei comuni di riferimento dei sottoscrittori.

“E’ stato un periodo intenso, impegnativo, coinvolgente e gratificante - afferma la Segretaria Provinciale CISL Imperia Antonietta Pistocco - cominciato il 30 giugno 2023 con la presentazione della proposta di Legge presso l’Università di Imperia e poi dipanatosi in incontri capillari nelle nostre sedi sindacali, presso i banchetti posizionati in strade e piazze delle nostre cittadine, nelle aziende e nei luoghi di lavoro che ci hanno portato in contatto con tantissime persone. 1.844 sottoscrizioni raccontano l’efficacia e la validità del disegno di legge ed anche l’impegno tenace, la passione di confederazione, federazioni di categoria, associazioni, enti, sindacati collegati alla CISL: un momento corale che ha visto la partecipazione di tutta la nostra organizzazione. Voglio ringraziare di cuore gli operatori, i delegati, i colleghi, gli amici che hanno spiegato con competenza i contenuti della proposta di legge a iscritti, simpatizzanti, lavoratori, pensionati, cittadini e tutti coloro che hanno apprezzato le nostre idee, condiviso i nostri obiettivi, tra cui sindaci, amministratori comunali, responsabili di Enti e di Associazioni. Un grande riconoscente grazie va ai certificatori che ci hanno permesso di realizzare le iniziative sul territorio: i Consiglieri Regionali Veronica Russo, Chiara Cerri, Enrico Ioculano, il Vice-Presidente della Provincia di Imperia Armando Biasi, gli avvocati Angelo Massaro e Claudio Salvatore Di Franco. Senza il loro apporto nulla avremmo potuto fare! Voglio anche ricordare e ringraziare per la disponibilità, la professionalità e la gentilezza con cui ci hanno sempre accolti i tanti impiegati comunali conosciuti in questi mesi, in occasione della certificazione dell’iscrizione alle liste elettorali dei sottoscrittori della nostra proposta. Il ricordo più bello che mi rimarrà nel cuore è il rapporto che si è creato con le persone, l’attenzione, la curiosità, l’apertura con cui in tanti hanno ascoltato i temi contenuti nella proposta, i loro rilievi e suggerimenti, il loro incoraggiamento, il sorriso che mi hanno dedicato".

"La nostra – continua Pistocco - è una proposta di Legge che ha una grande forza: prevedere la presenza di un rappresentante dei lavoratori all’interno dei consigli di amministrazione o di sorveglianza, forme di compartecipazione agli utili con sgravi fiscali per aziende e lavoratori, premialità 'più pesanti' per lavoratori coinvolti in processi di innovazione e di efficientamento con sgravi ed incentivi per aziende/dipendenti, la consultazione preventiva ed obbligatoria delle forze sindacali non può che rafforzare gli interventi in materia di sicurezza sul lavoro, favorire la qualità e la stabilità del lavoro, migliorare la gestione del personale favorendo parità di genere e integrazione della disabilità, efficientare le modalità operative dei comparti produttivi, frenare energicamente le delocalizzazioni favorendo anzi il rientro delle imprese dall’estero. Come sindacato riformista vogliamo contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche del nostro Paese e costruire una nuova idea di futuro".