Sanremo: protesta di ieri dal tetto del carcere, il detenuto ha anche distrutto un impianto di videosorveglianza

Era un detenuto di origine marocchina di 26 anni (che deve rimanere in carcere fino al 2030), l’uomo che ieri è salito sul tetto del carcere di Valle Armea, dando in escandescenze.

L’uomo, che è arrivato a Sanremo dal Piemonte, è recidivo a queste forme di protesta. Oltre alla protesta, il 26enne che è salito sul tetto dei passeggi, ha anche divelto l’intero apparato di videosorveglianza, installato da poco e costato moltissimo. Si tratta di un sistema innovativo che sarebbe entrato in funzione entro la fine della settimana prossima.

Una protesta che, in contemporanea, si è svolta ad opera di due detenuti magrebini, nel carcere di Genova. “Siamo alle prese – ha detto il segretario della UilPa Penitenziaria, Fabio Pagani - con gli ennesimi gesti di protesta estrema di detenuti ristretti nelle nostre prigioni che, da un lato è indice del disagio in cui versa l’utenza, specie quella affetta da patologie psichiatriche e che rimane pressoché abbandonata a se stessa, dall’altro conclama la vulnerabilità del sistema penitenziario le cui sorti si reggono per quel che è possibile esclusivamente sul diuturno sacrificio degli operatori, primi fra tutti quelli del Corpo di Polizia penitenziaria sotto organico di 18mila unità”.

“Ieri è andata bene e l’allarme è rientrato in fretta in entrambi i casi – termina Pagani – ma non è sempre così. Per questo il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, farebbe bene a interessarsi compiutamente alle questioni carcerarie al di là degli aneddoti che ama raccontare, i quali probabilmente non a caso ricordano soprattutto momenti di torpore. Insieme a tutto il Governo Meloni dovrebbe prendere atto della strisciante emergenza penitenziaria, varando un decreto legge per metterle in sicurezza, cominciando dal rafforzamento della Polizia penitenziaria. Un sovraffollamento enorme a Sanremo, con 290 detenuti ed a Marassi 700”.

“L’uomo – ha detto Vincenzo Tristaino, segretario regionale per la Liguria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria - già protagonista di analoghi ed altri eventi critici durante la detenzione non solo a Sanremo, voleva parlare con il magistrato per essere trasferito. La situazione si è fortunatamente risolta, visto che il detenuto è sceso dal tetto, grazie all'interlocuzione con la Polizia Penitenziaria. Importante la professionalità e le capacità operative dimostrate dai poliziotti penitenziari, in servizio per quasi 12 ore continuative di lavoro”.

“Si sono vissuti momenti di grande tensione, ma sono stati gestiti al meglio dal Personale in servizio di Polizia Penitenziaria - evidenzia il Segretario Generale Donato Capece – anche se risulta sintomatico il fatto che le tensioni e le criticità nel sistema dell’esecuzione della pena in Italia restano costanti, a tutto danno dello stress correlato delle donne e degli uomini del Corpo. Poliziotti che fanno servizio in sezioni al limite (e oltre) le condizioni minime di salubrità, che sono costretti a fare ore e ore di straordinario ogni giorno per far fronte ai compiti istituzionali, che non hanno neppure gli strumenti utili a garantire la loro stessa incolumità fisica, come può essere il taser”. Capece ha anche sollecitato provvedimenti urgenti, ricordando che giovedì scorso ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni: “Nessuna indulgenza verso chi aggredisce i nostri poliziotti. In questo senso va nella giusta direzione il nuovo Decreto Sicurezza del Governo, là dove prevede proprio un inasprimento di pena per i detenuti che aggrediscono il personale di Polizia Penitenziaria durante la permanenza e l’espiazione di pena in carcere”.

Capece ha espresso nei giorni scorsi “Apprezzamento anche per l’impegno assunto dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio e dal suo omologo albanese Ulsi Manja che consentirà il trasferimento, presso gli istituti di pena del Paese d’origine, dei 1.940 detenuti albanesi ad oggi ristretti nelle carceri italiane. Auspichiamo che analoghi accordi vengano assunti con i Paesi che hanno un alto numero di loro connazionali tra i detenuti in Italia, ovvero Romania, Nigeria, Tunisia e Marocco, Paese di cui è originario il detenuto protagonista della protesta nel carcere di Sanremo”.