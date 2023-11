Festa dell'Albero in valle Argentina: piantate due roverelle a Triora e Badalucco

Oggi, in valle Argentina, le scuole di Badalucco e Triora hanno celebrato la Festa dell'Albero. I bimbi della scuola primaria, dell'Istituto Comprensivo Taggia, hanno ricevuto la visita dei Carabinieri Forestali dei distaccamenti presenti in entrambi i borghi.

Una roverella è stata piantata: a Badalucco, dal maresciallo Ulisse Bencivenni e dall'appuntato Marco Gravano; a Triora, dal Maresciallo Ordinario Massimiliano Licitra e dal carabiniere Roberto La Rosa. Ai bimbi è stato spiegato come è nata la ricorrenza, istituita nel 1899 dall'allora Ministro della Pubblica Istruzione Guido Baccelli. La Festa nacque per promuovere i valori del rispetto dell'ambiente nelle generazioni più giovani, proponendo di piantare degli alberi per rimboschire quei luoghi dove il legname veniva usato come risorsa per il riscaldamento.