Al Teatro dell'Attrito va in scena "Madame Chrysanthème"

Domenica 26 alle 17.15 al Teatro dell'Attrito i "Cattivi di Cuore" porteranno in scena "Madame Chrysanthème", scritto e interpretato da Chiara Giribaldi per la regia di Gino Brusco.

La sera del 17 febbraio 1904 il debutto di "Madame Butterfly" del maestro Giacomo Puccini fu un fiasco clamoroso. Perché? Col pretesto di scoprirne le ragioni l'autrice-attrice ci narra, in chiave moderna e brillante, la vera storia di Cio Cio San e del suo sfortunato amore per Pinkerton, passando per una esilarante carrellata delle piu' famose eroine del melodramma, dalla traviata di Verdi alla Tosca dello stesso Puccini.

“Una donna. Una storia. Tante storie. Storie passate, storie di oggi. Storie che hanno qualcosa da dire a ciascuno di noi. Un viaggio a tratti ironico, a tratti poetico, che ci porta a esplorare l'emozionante e talvolta controverso mondo dell'amore” dichiarano gli organizzatori.

Info e prenotazioni al 329 4955513