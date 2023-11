Dai panettoni artigianali ai box degustazione: Sicily Addict, i sapori della cucina siciliana online

Il piacere di assaporare il meglio della tradizione enogastronomica siciliana è diventato a portata di tap grazie a Sicily Addict. Si tratta della pasticceria e rosticceria digitale che offre numerose specialità, create con metodi artigianali e materie prime locali, a km 0 e certificate. Dai panettoni artigianali ai box degustazione, è semplice approfittare di eccellenze uniche e riceverle in 48/72 ore.

Lo store online prende forma dalla volontà di ridare voce ad una terra ricca e feconda, che da sempre dà vita a prodotti unici, autentiche bontà apprezzate in tutto il mondo. Annovera nella sua offerta oltre 300 alternative, dalle ricette salate a quelle dolci.

Ciò che contraddistingue Sicily Addict è la grande attenzione posta durante la fase di selezione dei prodotti. Provengono, infatti, esclusivamente da produttori e agricoltori siciliani. Nascono così prelibatezze uniche, realizzate con ingredienti 100% locali a km 0 e metodi totalmente artigianali. Il risultato? Un’offerta composta da eccellenze enogastronomiche certificate.

Scendendo nei dettagli della proposta, con un click sulla sezione “Rosticceria Siciliana” s’incontrano gli inimitabili arancini, da quelli con burro e prosciutto cotto a quelli con pistacchio e speck. A ciò si uniscono ulteriori opzioni, come pizzette, calzoni, rizzuole siciliane, ravazzate e rollò.

Ampio spazio, poi, ai dolci artigianali, quali cannoli, torte, biscotti, brioche, dessert monoporzione, granite, cioccolato, croccante e torrone. Mentre la pagina dedicata ai dolci natalizi include ceste regalo, panettoni artigianali al pistacchio, classici o panettone farcito.

In particolare, l’offerta dedicata ai panettoni interpreta le tante sfumature che è in grado di offrire l’alta qualità degli ingredienti coniugata con creatività e ricercatezza. Si possono infatti acquistare i panettoni ciokopistacchio, il perfetto abbinamento tra dolcezza e intensità di sapore, o i ciocokocereali, per una nota di leggerezza e croccantezza. Se invece si preferisce osare c’è il ciokocaramel, il panettone che unisce cioccolato e caramello salato.

In pochi istanti online è possibile aggiungere al carrello anche sale, spezie, olio, legumi, marmellate e confetture, miele biologico, conserve e prodotti freschi. Senza scordare vini, liquori, distillati, birre artigianali e bibite siciliane. Si tratta di un’offerta davvero completa, ideale per permettere a chiunque di intraprendere un vero e proprio viaggio tra i sapori tipici dell’isola, anche a distanza.

Quanti desiderano sorprendere i propri cari con un dono gustoso e originale non potranno che apprezzare le Sicilybox. Si tratta di box degustazione complete, in grado di combinare alla perfezione dolce e salato, regalando momenti indimenticabili ai veri amanti della Sicilia. Un esempio? La Sicilybox Sapuri di Sicilia include un kit cannoli siciliani con sac a poche di ricotta 100% di pecora e 4 Arancini al Ragù di Suino nero dei Nebrodi da 200 grammi.

L’acquisto online si realizza in pochissimi passaggi. Una volta aggiunti al carrello i prodotti desiderati è possibile procedere con il pagamento, approfittando di modalità di transazione sicure e trasparenti. Nell’eventualità di dubbi o domande è attivo un preparato servizio di assistenza, accessibile tramite WhatsApp, numeri telefonici, indirizzo e-mail e chat online.

Le spedizioni si realizzano entro 48/72 ore lavorative e diventano gratuite per acquisti di oltre 59,90 euro. Per far sì che i prodotti conservino il loro inconfondibile sapore e mantengano la freschezza, vengono impiegate delle apposite box isotermiche, a temperatura controllata.

Per scoprire spunti unici, informazioni interessanti e consigli per assaporare al meglio le specialità della tradizione siciliana, gli utenti possono consultare il blog ufficiale di Sicily Addict. Le oltre 7.700 recensioni verificate da Trustpilot, infine, giungono a conferma dell’indiscutibile qualità dei prodotti e della professionalità dell’azienda.